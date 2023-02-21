Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1804

Отец: Гром Иван

Мать: Матрона

Смерть
Неизвестно
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