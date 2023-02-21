Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ксения
Ксения
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гром Иван
1755 г.р.
Мать
Матрона
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1804
Отец:
Гром Иван
Мать:
Матрона
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия