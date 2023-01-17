Гуселетов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Иван Егорович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Гуселетов Егор

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Гуселетов Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гуселетов Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
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