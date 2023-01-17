Гуселетов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Гуселетов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гуселетов Зиновий Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гуселетов Пантелей Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи