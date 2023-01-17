(Желтунова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.12.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1859
Восприемники: казак Леон Павлович Петренков и казачка ульяна Федоровна Хорошкова
Крещение
31.12.1859
Восприемники: казак Леон Павлович Петренков и казачка ульяна Федоровна Хорошкова Священник А. Островский
Место жительства
1860
Вычислено. По ИР 1860 года указана как проживающая с бабушкой Анной Стефановной и с родственниками в одном доме. Указаны также мать и отец. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская ... Показать все
Место жительства
1862
Вычислено. Место жительство неизвестно. По ИР за 1862 год не указана как проживающая с родственниками в станице Усть-Лабинская в одном доме. РГВИА ф.14877 о.1. д.4006
Место жительства
1863
Вычислено. По ИР указана как проживающая с дядей Евсеем в одном доме. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Смерть
Неизвестно