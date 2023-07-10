Беличова Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беличев Кирилл
Рождение ребёнка
22.04.1916
Дочь: Волкова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович
Рождение ребёнка
27.07.?
Дочь: Белич Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белич Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белич Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белич Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович