Беличова Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беличова Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беличев Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1916

Дочь: Волкова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович

Рождение ребёнка
27.07.?

Дочь: Белич Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белич Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белич Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белич Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Беличов Владимир Анистратович

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