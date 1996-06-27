Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти27.06.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Кашубин Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 29.06.1936 по 27.06.1996
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.11.1960
Дочь: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Четвертных Борис Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1968
Сын: Четвертных Игорь Борисович
Отец ребёнка: Четвертных Борис Иванович
Смерть
27.06.1996