Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна 29.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

27.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Кашубин Лука Петрович

Мать: Кашубина Наталия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвертных Борис Иванович

Место жительства
С 29.06.1936 по 27.06.1996
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.11.1960

Дочь: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Четвертных Борис Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1968

Сын: Четвертных Игорь Борисович

Отец ребёнка: Четвертных Борис Иванович

Смерть
27.06.1996

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