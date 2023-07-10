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Шурыгин Трафим Ефимов

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.

Отец: Шурыгин Ефим Афанасьев

Мать: Ефросенья Макарова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Фекла Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Шурыгин Архип Трофимов

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Шурыгин Иван Трофимов

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Шурыгин Гаврила Трофимов

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева

Смерть
Неизвестно

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