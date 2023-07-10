Шурыгин Трафим Ефимов
Место рождения
Дата рождения1697 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.
Отец: Шурыгин Ефим Афанасьев
Мать: Ефросенья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1722 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1730 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Григорьева
Смерть
Неизвестно