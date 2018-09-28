Голубь олег николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1980
Дата смерти28.09.2018
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1980
Отец: Голубь николай николаевич
Мать: вера васильевна
Рождение ребёнка
17.12.2014
Дочь: Голубь мирослава олеговна
Мать ребёнка: Рогачева наталия сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогачева наталия сергеевна
Смерть
28.09.2018