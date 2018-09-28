Голубь олег николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь олег николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1980

Дата смерти

28.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1980

Отец: Голубь николай николаевич

Мать: вера васильевна

Рождение ребёнка
17.12.2014

Дочь: Голубь мирослава олеговна

Мать ребёнка: Рогачева наталия сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачева наталия сергеевна

Смерть
28.09.2018
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