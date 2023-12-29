Томилов Фёдор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Фёдор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томилов Осип Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1834

Сын: Томилов Павел Федоров

Мать ребёнка: Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: (Томилова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова

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