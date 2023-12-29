Томилов Фёдор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томилов Осип Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1834
Мать ребёнка: Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: (Томилова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова