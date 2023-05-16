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Kotova Sirje
Kotova Sirje
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1960
Пол
Женский
Отец
Kotov Gavril
1913 г.р.
Мать
Kotova (Koolman) Hilja
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1960
Отец:
Kotov Gavril
Мать:
Kotova Hilja
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