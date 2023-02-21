Мосалева N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Мосалев Ермолай Спиридонович
Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Мосалев Карп Спиридонович
Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Мосалев Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович
Смерть
Неизвестно