Мосалева N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалева N

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Мосалев Ермолай Спиридонович

Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Мосалев Карп Спиридонович

Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мосалев Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Мосалев Спиридон Зотович

Смерть
Неизвестно
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