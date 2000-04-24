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Нафанаилов Гаврил Васильевич
Нафанаилов Гаврил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2000
Пол
Мужской
Отец
Нафанаилов Василий Гаврильевич
1972 г.р.
Мать
Нафанаилова Альбина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2000
Отец:
Нафанаилов Василий Гаврильевич
Мать:
Нафанаилова Альбина Константиновна
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