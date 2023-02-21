Николаев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1930

Дочь: Пукк Зоя Семёновна

Мать ребёнка: Николаева Вера Родиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Вера Родиновна

Смерть
Неизвестно
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