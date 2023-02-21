Николаев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1930
Дочь: Пукк Зоя Семёновна
Мать ребёнка: Николаева Вера Родиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Вера Родиновна
Смерть
Неизвестно