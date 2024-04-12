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Шалаев Кузьма Васильевич

Место рождения

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Шалаев Василий

Мать: не указана

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шалаев Поликарп Кузьмич

Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шалаев Есидор Кузьмич

Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шалаев Сидор Кузьмич

Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шалаев Семен Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шалаев Яков Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1857
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