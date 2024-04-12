Шалаев Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Шалаев Василий
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шалаев Сидор Кузьмич
Мать ребёнка: Шалаева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шалаев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шалаев Яков Кузьмич
Смерть
Около 1857