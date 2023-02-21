Козлова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1922
Муж: Игнатьев Иван
Рождение ребёнка
04.02.1923
Сын: Игнатьев Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Игнатьева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван
Смерть
Неизвестно