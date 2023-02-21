Козлова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1922

Муж: Игнатьев Иван

Рождение ребёнка
04.02.1923

Сын: Игнатьев Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

Беклемишево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Игнатьева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

Беклемишево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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