Акулина Парфёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Парфёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1705 г.р.

Дети

Около 1720 г.р.
Около 1741 г.р.

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СК
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Место
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Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Абрам Васильев

Отец ребёнка: Василий

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно