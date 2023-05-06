Акулина Парфёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Абрам Васильев
Отец ребёнка: Василий
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно