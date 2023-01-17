Лискачев Калина Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиМежду 1762 и 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Лискачева Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Лискачева Татьяна Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и 1782