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Лискачев Калина Тихонович

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Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Между 1762 и 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Лискачев Ульян Калинович

Мать ребёнка: Лискачева Ефимия Тимофеевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Лискачева Татьяна Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лискачева Ефимия Тимофеевна

Смерть
Между 1762 и 1782
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