(Шемигон-Ст.) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемигон-Ст.) Екатерина Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1881

Дата смерти

27.08.1889

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шемигон Василий Никитович

Мать: Шемигон Юлия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.08.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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