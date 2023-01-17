Шитов Денис Юрьевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2000
Сын: Шитов Святослав Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.2003
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2012
Мать ребёнка: не указана
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.2017
Дочь: Ольга Денисовна
Мать ребёнка: не указана