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Шитов Денис Юрьевич

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

26.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
13.05.2000

Сын: Шитов Святослав Денисович

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
24.10.2003

Сын: Шитов Матвей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
02.06.2012

Сын: Шитов Григорий Денисович

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.2017

Дочь: Ольга Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
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