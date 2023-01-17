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Бадризямал

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Хазиахмат Габбасов

Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хабибъямал Габбасова

Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шарафульбанат Габбасовна

Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фахризиган Габбасовна

Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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