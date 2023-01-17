Бадризямал
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Хазиахмат Габбасов
Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хабибъямал Габбасова
Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шарафульбанат Габбасовна
Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фахризиган Габбасовна
Отец ребёнка: Габбас Абдулзямильов
Место жительства
Неизвестно