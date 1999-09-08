Орлов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Николай Александрович

Орлов Николай Александрович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.11.1903

Дата смерти

08.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
08.09.1999
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close