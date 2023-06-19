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Феодосья Федорова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Федор Яковлев

Мать: Федора Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Антипов

Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антипов

Смерть
Неизвестно