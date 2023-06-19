Феодосья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Федор Яковлев
Мать: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Антипов
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антипов
Смерть
Неизвестно