Мозгунова Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова Маргарита Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1957

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгунов Владимир Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.10.2020
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