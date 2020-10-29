Мозгунова Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1957
Дата смерти29.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозгунов Владимир Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.10.2020