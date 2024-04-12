Новиков Алексей Карпович
Место рождения
Дата рождения12.05.1908
Дата смерти16.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1908
Рождение ребёнка
14.05.1929
Сын: Новиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елкина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Смерть
16.12.1989
Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область