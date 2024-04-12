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Новиков Алексей Карпович

Место рождения

Падерни, Бохотская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

12.05.1908

Дата смерти

16.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Падерни, Бохотская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1929

Сын: Новиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Екатерина Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Екатерина Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елкина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Агеевна

Восприемник
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Смерть
16.12.1989
Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
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