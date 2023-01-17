Петухов Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петухов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беззубова Анна Ивановна