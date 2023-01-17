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Петухов Семен Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1822

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Беззубов Петр Семенович

Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Петухов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Беззубова Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Петухов Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Анна Ивановна

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