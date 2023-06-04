Ступенькова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1919
Дочь: Колодина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступенькова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыдычкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступенькова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступеньков Аленксандр Иванович
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступеньков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступеньков Василий Иванович
Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно