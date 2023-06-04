Ступенькова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступенькова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1919

Дочь: Колодина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступенькова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыдычкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступенькова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Аленксандр Иванович

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Ступеньков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно