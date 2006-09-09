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Нетеса Егор Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2006

Отец: не указан

Мать: Ромашина Марина Валерьевна