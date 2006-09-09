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Нетеса Егор Олегович
Нетеса Егор Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ромашина Марина Валерьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2006
Отец: не указан
Мать:
Ромашина Марина Валерьевна
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