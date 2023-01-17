Елисеев Прокопий Лукич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Елисеев Лука Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елисеева Анисья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елисеева Палагия Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елисеева Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1841
Дочь: Елисеева Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Елисеева Настасья Яковлевна
Большие Карзи, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно