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Елисеев Прокопий Лукич

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Место рождения

Полдневая, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Елисеев Лука Семенович

Мать: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елисеева Анисья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елисеева Палагия Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елисеева Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1841

Дочь: Елисеева Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Елисеева Настасья Яковлевна

Большие Карзи, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Настасья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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