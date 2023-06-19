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Сковородников Михаил Алексеевич

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.12.1921

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1921

Отец: Сковородников Алексей

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная награда
05.12.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
30.01.1951

Сын: Сковородников Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Сковородникова Тина Андреева

Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородникова Тина Андреева

Смерть
1984
Нежин, Чернігівська область