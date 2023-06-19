Сковородников Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1921
Дата смерти1984
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1921
Отец: Сковородников Алексей
Мать: не указана
Военная награда
05.12.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
30.01.1951
Сын: Сковородников Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Сковородникова Тина Андреева
Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Нежин, Чернігівська область