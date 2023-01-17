Жильцов Михаил Флорович
Место рождения
Дата рождения28.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1864
с. Михайлова Сторона
Бракосочетание
08.11.1887
Жена: Жильцова Елена Ивановна
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890
Мать ребёнка: Жильцова Елена Ивановна
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Жильцов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Жильцова Елена Ивановна
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
с. Михайлова Сторона