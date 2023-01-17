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Жильцов Михаил Флорович

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Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1864

Отец: Жильцов Флор Лаврентьевич

Мать: Жильцова Татьяна Леонтьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Жильцова Елена Ивановна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Жильцов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Жильцова Елена Ивановна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Жильцов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Жильцова Елена Ивановна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
с. Михайлова Сторона
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