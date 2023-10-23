Журавлев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1930
Дата смерти29.05.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930
Отец: Журавлев Петр
Мать: Журавлева Фидосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.1991
Причина смерти: Болезнь