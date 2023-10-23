Журавлев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1930

Дата смерти

29.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930

Отец: Журавлев Петр

Мать: Журавлева Фидосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.1991
Причина смерти: Болезнь

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