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Андриянова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938

Отец: Власов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Андриянов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Андриянов Геннадий Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1965

Сын: Андриянов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Андриянов Геннадий Александрович

Смерть
Неизвестно

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