Андриянова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938
Отец: Власов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Андриянов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Андриянов Геннадий Александрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1965
Сын: Андриянов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Андриянов Геннадий Александрович
Смерть
Неизвестно