Елизарова (Ширина) Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Владимир? Николаевич
Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елезарова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева (Елизарова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щитова (Елезарова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич
Смерть
Неизвестно