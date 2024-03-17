Елизарова (Ширина) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарова (Ширина) Фекла Васильевна

Елизарова (Ширина) Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Владимир? Николаевич

Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елезарова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева (Елизарова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щитова (Елезарова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Елизаров Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.