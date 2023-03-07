Торхов Спиридон Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхов Спиридон Фомин

Торхов Спиридон Фомин

avatar

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Торхов Фома Алексеев

Мать: Торхова Устина Алексеева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Торхов Афонасий Спиридонов

Мать ребёнка: Торхова Евдокия Иванова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Спиридонова

Мать ребёнка: Торхова Евдокия Иванова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close