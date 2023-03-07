Торхов Спиридон Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Торхов Фома Алексеев
Мать: Торхова Устина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Торхов Афонасий Спиридонов
Мать ребёнка: Торхова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Спиридонова
Мать ребёнка: Торхова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827