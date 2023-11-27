Головкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

Около 1954 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Головкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Головкина Раиса Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Раиса Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Раиса Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Раиса Андреевна

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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