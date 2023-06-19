Труфанов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871
Отец: Труфанов Иван Тимофеевич
Мать: Параскева Авдиевна
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Труфанов Василий Вндреевич
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненашева Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно