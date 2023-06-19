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Труфанов Андрей Иванович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871

Отец: Труфанов Иван Тимофеевич

Мать: Параскева Авдиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Труфанов Василий Вндреевич

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненашева Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труфанова Анастасия Семёновна

Смерть
Неизвестно