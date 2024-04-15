(Бурденко) Ксения Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурденко) Ксения Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.07.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Моисеевна Бурденко
Рождение ребёнка
22.08.1889 ст.

Сын: Бурденко Петр Степанович Или Маркович

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
?.01.1891

Дочь: Бурда Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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