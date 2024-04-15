(Бурденко) Ксения Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.07.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Моисеевна Бурденко
Рождение ребёнка
22.08.1889 ст.
Сын: Бурденко Петр Степанович Или Маркович
Рождение ребёнка
?.01.1891
Дочь: Бурда Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно