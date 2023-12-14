Сакович (Васильева) Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Васильева) Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 20.09.1865

Сын: Сакович Яков Клементиевич

Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Сакович Михаил Клементьевич

Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Сакович Никита Клементьевич

Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич

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