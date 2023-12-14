Сакович (Васильева) Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 20.09.1865
Сын: Сакович Яков Клементиевич
Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Сакович Михаил Клементьевич
Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Сакович Никита Клементьевич
Отец ребёнка: Сакович Клементий Григорьевич