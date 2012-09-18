Шехирева (Нестерова) Эльвира Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1946
Дата смерти18.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Кунгурова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Шехирев Владимир
Рождение ребёнка
17.09.1974
Дочь: Лебедева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шехирев Владимир
Смерть
18.09.2012