Шехирева (Нестерова) Эльвира Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехирева (Нестерова) Эльвира Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1946

Дата смерти

18.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946

Отец: не указан

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Кунгурова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Шехирев Владимир

Рождение ребёнка
17.09.1974

Дочь: Лебедева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Владимир

Смерть
18.09.2012
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