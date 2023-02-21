Бунаков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунаков Егор Иванович

Мать: Бунакова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Рождение ребёнка
21.11.1871

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Бунаков Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1873

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Бунаков Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Бунаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Исааковна

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