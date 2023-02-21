Редькина (Бушмина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Бушмина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бушмин Ефим

Мать: Бушмина Елена Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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