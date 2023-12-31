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Ходаков Михаил Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885

Отец: Ходаков Макар Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
19.10.1912

Сын: Ходаков Александр Миайлов

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Сын: Ходаков Михаил Миайлов

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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