Ходаков Михаил Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885
Отец: Ходаков Макар Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1911
Жена: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
19.10.1912
Сын: Ходаков Александр Миайлов
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1916
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно