Лужков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лужков Иван (Дед)

Мать: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужкова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужкова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Лужкова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лужков Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Лужкова) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лужков Галина Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лужков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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