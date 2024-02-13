Лужков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужкова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужкова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Лужкова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Лужкова) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лужков Галина Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лужков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости