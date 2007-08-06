Фатехова Алия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1928
Дата смерти06.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.195
Дочь: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна
Отец ребёнка: Фатехов Мансур
Рождение
16.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатехов Мансур
Рождение ребёнка
05.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатехов Мансур
Рождение ребёнка
08.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатехов Мансур
Смерть
06.08.2007