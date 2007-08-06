Фатехова Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатехова Алия

Фатехова Алия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1928

Дата смерти

06.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

195 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.195

Дочь: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Отец ребёнка: Фатехов Мансур

Рождение
16.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатехов Мансур

Рождение ребёнка
05.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатехов Мансур

Рождение ребёнка
08.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатехов Мансур

Смерть
06.08.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.