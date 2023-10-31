Роговой Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговой Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1938

Дата смерти

?.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
?.05.1994
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