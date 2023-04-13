(Тенсина) Акилина Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тенсина) Акилина Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тенсин Алексiй Iудин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1849

Дочь: Анна Иудина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1849

Дочь: Агафья Иудина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1851

Дочь: Евдокiя Иудина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тенсин Николай Iудин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно