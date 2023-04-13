(Тенсина) Акилина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тенсин Алексiй Iудин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1849
Дочь: Анна Иудина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1849
Дочь: Агафья Иудина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1851
Дочь: Евдокiя Иудина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тенсин Николай Iудин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно