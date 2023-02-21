Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1924
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
Около 1950
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
02.04.1954

Сын: Губин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя Михайловна

Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Михаил Андреевич

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