Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1924
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
Около 1950
Рождение ребёнка
02.04.1954
Сын: Губин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя Михайловна
Отец ребёнка: Губин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно