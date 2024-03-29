Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Довгард Эдгар Йехиельевич
Рождение ребёнка
22.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Довгард Эдгар Йехиельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно