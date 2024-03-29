Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Довгард Эдгар Йехиельевич

Рождение ребёнка
22.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Довгард Эдгар Йехиельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгард Эдгар Йехиельевич

Смерть
Неизвестно
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