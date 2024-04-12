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Делиев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Делиев Василий Паниотович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1857

Сын: Делиев Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Делиева Анфиса Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Делиев Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагей Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Делиев Феофан Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Делиев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Делиев Илларион Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1896
Похороны
Неизвестно
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