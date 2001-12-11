Колесник Артём Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Артём Александрович

Колесник Артём Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2001

Отец: Колесник Александр Сергеевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close