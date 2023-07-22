Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Наталия Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Михаил Степанов (Стефанов)

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1868 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-3об-4
Рождение ребёнка
12.11.1869 ст.

Сын: Григорий Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-40об-41
Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.

Дочь: Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-193об-194
Восприемник
07.01.1886 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
7 января 1886 у Анна Афонасiева Александрова (д.Зельева) 56-25-219-159об-160
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

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