Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Наталия Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Михаил Степанов (Стефанов)
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1868 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-3об-4
Рождение ребёнка
12.11.1869 ст.
Сын: Григорий Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-40об-41
Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.
Дочь: Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-193об-194
Восприемник
07.01.1886 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
7 января 1886 у Анна Афонасiева Александрова (д.Зельева) 56-25-219-159об-160
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов